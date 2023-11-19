Представитель Крида отреагировала на иск певца против Мизулиной

Представитель Крида не стала комментировать информацию об иске певца к Мизулиной

Представитель певца Егора Крида Мария Кордупель не стала комментировать в разговоре с «Лентой.ру» информацию о том, что артист подал иск к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она не стала ни подтверждать, ни опровергать это.

«Без комментариев», — сказала собеседница.

«Лента.ру» также попыталась получить комментарий Екатерины Мизулиной, но к моменту выхода материала связаться с ней не удалось.

19 ноября стало известно, что исполнитель подал иск против Екатерины Мизулиной по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Кроме того, судебные претензии направлены и в адрес самой организации. Предполагается, причиной стало то, что глава Лиги безопасного интернета в апреле назвала Крида «главным скамером страны», что в переводе с английского означает «мошенник».

26 апреля Мизулина заявила, что аккаунты певца Егора Крида и двух популярных российских блогеров Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за незаконную рекламу онлайн-казино. «Егор Крид, Buster, и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — написала Мизулина.