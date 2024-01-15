Таксист на Бали выманил у туристок доллары с помощью веера

NusaBali: таксист на Бали выманил у туристок 100 долларов с помощью веера

Водитель такси на Бали выманил у американских туристок деньги при помощи веера и оказался под угрозой тюрьмы. Подробностями истории делится местный портал NusaBali.

Инцидент произошел на индонезийском острове в начале января в районе пляжа Семиньяк. Две путешественницы взяли такси и предложили цену — 50 тысяч рупий (около 280 рублей). По данным издания, из-за языкового барьера 20-летний таксист подумал, что иностранки предложили ему 50 долларов (4,4 тысячи рублей), и потребовал эту сумму в конце поездки.

Когда американки отказались платить, мужчина достал из бардачка предмет, похожий на нож, и начал угрожать клиенткам. Испуганные туристки отдали водителю купюру в 100 долларов и, не дожидаясь сдачи, вышли из машины.

Злоумышленника объявили в розыск и задержали в аэропорту Джуанда на острове Ява, откуда он пытался покинуть страну. Во время обыска выяснилось, что предмет, которым он угрожал туристкам, был складным веером. Нарушителю предъявили обвинение в вымогательстве, теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее россиянка устроила скандал в кафе на Бали. Сотрудники кафе попросили ее перейти на веранду, поскольку они получили бронирование на ее стол, но туристка отказалась и упрекнула персонал в невежливости. Пользователи сети поддержали ее.