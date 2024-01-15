Трехлетний мальчик получил химический ожог после укола в российской больнице

Жительница Кургана подала в суд на больницу, где ее сын получил химический ожог

Жительница Кургана Алена Юркина подала в суд на детскую больницу имени Красного креста, в которой ее трехлетний сын получил химический ожог. Об этом женщина сообщила в беседе с Ura.ru.

По словам россиянки, в апреле 2023 года ее сына поместили в больницу с подозрением на двустороннюю пневмонию, назначив уколы. Как утверждает женщина, после процедуры медсестра положила на место инъекции вату и ушла, не предупредив, что она пропитана антисептиком, и не сообщив, сколько его можно держать на коже. «Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти три сантиметра, два сантиметра в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды», — рассказала она.

Юркина подчеркнула, что вата пробыла на коже от трех до пяти минут, прежде чем она заметила покраснение. Сразу после этого женщина обратилась к медсестре. В свою очередь, представители больницы заявили, что предупреждали об антисептике, который можно держать на коже не более 20 секунд. Как пишет агентство, ожог долго не поддавался лечению и россиянке пришлось обратиться к хирургу, приехавшему в Курган на конференцию.

Всего мать с ребенком провели в больнице четыре месяца. Юркина рассказала, что во время пребывания в стационаре у мальчика обострился туберозный склероз, при котором во внутренних органах образуются доброкачественные опухоли. «Появились опухоли на почках, но курганские врачи их не заметили на УЗИ», — заявила она.

Помимо обращения в суд, Юркина написала заявление в Следственный комитет. По информации Ura.ru, экспертиза установила, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Журналисты также обратились за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. В ведомстве заявили, что по факту получения ребенком химического ожога проведена внутренняя проверка, а также проверка контроля качества, которые не выявили нарушений при оказании медпомощи.

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