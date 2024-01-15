«Уральские авиалинии» два дня пытались запустить в небо неисправный борт

«Уральским авиалиниям» пригрозили проверкой из-за борта с неисправным двигателем

Госавианадзор пригрозил российской авиакомпании «Уральские авиалинии» серьезной проверкой по техническому обслуживанию самолетов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Пилоты перевозчика два дня пытались запустить в небо борт с неисправным двигателем. «Первый рейс был вчера (14 января — прим. "Ленты.ру") в 9:40 по местному времени, — говорится в сообщении. — Airbus А321 вылетал из Екатеринбурга в Сочи».

По данным источника, уже на взлетно-посадочной полосе первый двигатель не вышел на взлетный режим. В результате чего рейс пришлось прервать. Спустя пять часов пассажиры улетели в популярный курортный город на резервном борту.

«Ситуация повторилась сегодня утром с этим же самолетом, — пишет источник. — Он снова попытался отправиться в тот же рейс, но уже на полосе экипаж прервал взлет из-за нестабильных оборотов все того же первого двигателя».

Отмечается, что после двух неудачных попыток взлететь воздушное судно все-таки отстранили от полетов.

Ранее в январе стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Воздушное судно распилят на металлолом, так же как и борт этой же авиакомпании, который аварийно сел в кукурузном поле в 2019 году.