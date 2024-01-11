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09:21, 11 января 2024Путешествия

Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» распилят на металлолом

Shot: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» разберут и утилизируют

Фото: РИА Новости

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В источнике говорится, что воздушное судно распилят на металлолом, так же как и борт этой же авиакомпании, который аварийно сел в кукурузном поле в 2019 году. Журналисты издания выяснили, что такое решение было принято после тщательного анализа ситуации и нескольких проведенных экспертиз.

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По данным Telegram-канала, пробовать восстанавливать лайнер после взлета не будут, поскольку это финансово невыгодно. Кроме того, самолет не получится эксплуатировать в дальнейшем: его разберут на части, достанут самую ценную технику, а затем вывезут с поля.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» может остаться в поле под Новосибирском еще на год. Выяснилось, что перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку пассажирского лайнера.

Аварийная посадка воздушного судна произошла 12 сентября 2023 года. По предварительным данным, у Airbus A320 отказала гидравлика. На борту находилось около 170 человек, 23 из которых — дети.

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      Марина Черняк
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