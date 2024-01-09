Стала известна судьба экстренно севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Севший в поле самолет «Уральских авиалиний» может остаться там еще на год

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском, может остаться там еще на год. Судьбу воздушного судна в беседе с NGS.RU раскрыл глава Убинского района Олег Конюк.

Так, стало известно, что перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку пассажирского лайнера. «Я просто знаю, что заплатил, — заявил чиновник. — А что заплатил, сколько — не могу сказать».

При этом Конюк не располагает информацией о том, как долго самолет будет находиться на площадке и как его будут убирать оттуда. «У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать, — подчеркнул он. — Не знаю, это им решать, не нам».

Ранее сообщалось, что Колхоз имени Ленина, на чьем поле 12 сентября совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», решил запросить у авиакомпании компенсацию за простой сельскохозяйственных работ. Уточнялось, что с перевозчика могут потребовать около 1,2 миллиона рублей, если вынужденно севший в поле под Новосибирском Airbus A320 в ближайшее время не отбуксируют.