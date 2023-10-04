Колхоз запросит с «Уральских авиалиний» 1,2 миллиона рублей за посадку в поле

Колхоз имени Ленина запросит с «Уральских авиалиний» ₽1,2 млн за посадку в поле

Колхоз имени Ленина, на чьем поле 12 сентября совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», решил запросить с авиакомпании компенсацию за простой сельскохозяйственных работ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что с перевозчика могут потребовать около 1,2 миллиона рублей, если вынужденно севший в поле под Новосибирском Airbus A320 в ближайшее время не отбуксируют. По словам директора колхоза Александра Комаровского, представители авиакомпании попросили пока не вспахивать его, чтобы завершить все необходимые следственные действия и убрать лайнер.

Как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, однако никто на место инцидента не приезжает. «Ущерб на текущий момент — 200 тысяч рублей, самолетом заняты десять гектаров земли, — говорится в сообщении. — Если судно не убрать до первых заморозков, то 60 гектаров не смогут вспахать, и грядущей весной там ничего не посеют».

Утром 12 сентября пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. По предварительным данным, у Airbus A320 отказала гидравлика. На борту находилось около 170 человек, 23 из которых — дети.