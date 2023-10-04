Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 4 октября 2023Путешествия

Колхоз запросит с «Уральских авиалиний» 1,2 миллиона рублей за посадку в поле

Колхоз имени Ленина запросит с «Уральских авиалиний» ₽1,2 млн за посадку в поле

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Колхоз имени Ленина, на чьем поле 12 сентября совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», решил запросить с авиакомпании компенсацию за простой сельскохозяйственных работ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что с перевозчика могут потребовать около 1,2 миллиона рублей, если вынужденно севший в поле под Новосибирском Airbus A320 в ближайшее время не отбуксируют. По словам директора колхоза Александра Комаровского, представители авиакомпании попросили пока не вспахивать его, чтобы завершить все необходимые следственные действия и убрать лайнер.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Как отметил собеседник, территория в 60 гектаров огорожена, однако никто на место инцидента не приезжает. «Ущерб на текущий момент — 200 тысяч рублей, самолетом заняты десять гектаров земли, — говорится в сообщении. — Если судно не убрать до первых заморозков, то 60 гектаров не смогут вспахать, и грядущей весной там ничего не посеют».

Утром 12 сентября пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в поле в 180 километрах от Новосибирска. По предварительным данным, у Airbus A320 отказала гидравлика. На борту находилось около 170 человек, 23 из которых — дети.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о готовности подать в отставку

    «Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

    Власти Грузии призвали предотвратить украинизацию страны

    Скотовод и его сын поругались с соседом и нарисовали пенисы на коровах

    В России обеспокоились эскалацией со стороны США

    Россиянка осталась с увечьями на лице после посещения косметолога

    Украина представила программу по совместимости с НАТО

    Бывшие руководители банка похитили 940 миллионов рублей и были задержаны

    Хью Джекман съехал из дома после объявления о разводе

    В Индии предупредили о риске «организованного хаоса» на нефтяном рынке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости