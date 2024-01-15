В Азербайджане разоблачили банду изготовителей фальшивых украинских документов

СГБ Азербайджана: разоблачена ОПГ изготовителей поддельных украинских документов

В Баку разоблачили международную организованную преступную группировку (ОПГ) изготовителей фальшивых украинских документов, среди участников банды — граждане Украины, Азербайджана и Турции. Об этом заявила Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в пресс-релизе.

«По предварительному сговору в виде группы лиц с января 2023 года [члены ОПГ] незаконно изготавливали украинские паспорта, удостоверения личности и водительские права, а также другие документы для отдельных лиц и продавали их на различные суммы денег, вплоть до 30 тысяч долларов», — говорится в сообщении ведомства.

Фальшивыми паспортами пользовались, чтобы под видом граждан Украины получить право проживать и претендовать на статус беженца в различных государствах мира. В ходе оперативно-следственных мероприятий были установлены лица, которые уже находятся в других странах по поддельным документам, отметили в СГБ.

14 января стало известно об участившихся случаях использования подложных бумаг самими украинцами. Как сообщил представитель госпогранслужбы республики Андрей Демченко, мужчины призывного возраста все чаще пытаются выехать за границу Украины по поддельным документам.