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13:18, 14 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о многочисленных попытках мужчин выехать за границу

Госпогранслужбы Украины: мужчины все чаще пытаются выехать за границу

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мужчины призывного возраста на Украине все чаще пытаются выехать за границу по поддельным документам. О многочисленных попытках украинцев пересечь границу сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Его слова передает телеканал «Рада».

Демченко заявил, что госпогранслужбы ежедневно задерживает нарушителей, которые пытаются выехать за пределы Украины.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — сказал представитель ведомства.

Ранее Демченко сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали вести тщательный контроль на пропускных пунктах Украины, в частности, им позволено требовать у мужчин выездных категорий выписку или запись об отсрочке в документах военного учета.

До этого Демченко заявлял, что на Украине ежедневно не выпускают за границу около 100 человек, которые не попадают под категорию пропуска.

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      Олег Давыдов
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