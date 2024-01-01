Украинские пограничники усилили контроль за выездом из страны многодетных мужчин

В Погранслужбе Украины подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали вести тщательный контроль на пропускных пунктах Украины, в частности, им позволено требовать у мужчин выездных категорий выписку или запись об отсрочке в документах военного учета. Об усилении проверок рассказал представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко телеканалу «Общественное», передает ТАСС.

По этой причине на границе скапливаются очереди на выезд, уточнил Демченко. «Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетными отцами, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из ТЦК», — уведомил он.

Ранее украинские пограничники объяснили сложности с выездом за границу изменением правил, вступившим в силу 29 декабря. Многодетным отцам стали выдавать официальные бумаги об отказе в пересечении границы, так как с этих пор никто из них не может покинуть страну без справки из военкомата.