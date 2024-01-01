Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:17, 1 января 2024Бывший СССР

Украинские пограничники усилили контроль за выездом из страны многодетных мужчин

В Погранслужбе Украины подтвердили усиление проверок мужчин выездных категорий

Фото: Lehtikuva / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали вести тщательный контроль на пропускных пунктах Украины, в частности, им позволено требовать у мужчин выездных категорий выписку или запись об отсрочке в документах военного учета. Об усилении проверок рассказал представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко телеканалу «Общественное», передает ТАСС.

По этой причине на границе скапливаются очереди на выезд, уточнил Демченко. «Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов, связанных с многодетными отцами, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из ТЦК», — уведомил он.

Ранее украинские пограничники объяснили сложности с выездом за границу изменением правил, вступившим в силу 29 декабря. Многодетным отцам стали выдавать официальные бумаги об отказе в пересечении границы, так как с этих пор никто из них не может покинуть страну без справки из военкомата.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Четверо погибших, среди них военкор, 13 человек ранены. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь

      На Западе заявили о следующем ударе по России

      В России ужесточили лимиты на выдачу кредитов

      Богатейшие люди мира вернули потерянные деньги

      В России объяснили цель сбора данных о военных преступлениях Украины

      Украинский полковник назвал причину грядущего обвала фронта ВСУ

      Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Вашингтон и Сеул

      В Запорожской области назвали обстрел Белгорода частью британского сценария

      В Европарламенте назвали причину продолжения конфликта на Украине

      В России повысился предельный размер налогового вычета на лечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости