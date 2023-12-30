На Украине объяснили сложности с выездом за границу

Украинские пограничники заявили об изменении правил выезда за границу

На Украине пограничники, не выпуская за рубеж многодетного отца, объяснили, что 29 декабря с 20:00 изменились правила пересечения границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы. И что теперь без справки из военкомата выехать за границу уже нельзя, даже если есть другие документы с подтверждением права на выезд», — говорится в сообщении.

При этом комментариев по новым правилам выезда из страны от представителей власти все еще не было. Мужчину за границу не выпустили, выдав ему официальные документы об отказе.

Ранее стало известно, что пограничники перестали выпускать мужчин из выездных категорий, которые ранее беспрепятственно пересекали государственную границу. Теперь у граждан требуют справку из военкомата, а на пропускных пунктах появились сотрудники территориального центра комплектования.