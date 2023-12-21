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16:57, 21 декабря 2023Бывший СССР

На Украине подвели статистику выезжающих за границу

Представитель ГПСУ Демченко: за границу ежедневно не выпускают около 100 человек

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине ежедневно не выпускают за границу около 100 человек, которые не попадают под категорию пропуска. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в Telegram-канале ведомства.

Пограничники подвели статистику наиболее распространенных оснований для выезда за рубеж мужчин призывного возраста. По их словам, около половины из них являются водителями, осуществляющими международные грузоперевозки. Еще 15-17 процентов — люди с инвалидностью и многодетные родители, которые имеют право на пересечение границы и не подлежат мобилизации.

Также среди выезжающих за пределы страны мужчин 7 процентов тех, кто не пригоден к несению службы и 3 процента людей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов из других стран. При этом, по сообщениям ведомства, за первые недели декабря обратно в страну вернулось больше мужчин призывного возраста, чем уехало.

Ранее стало известно, что на Украине обсуждают мобилизацию граждан, находящихся за рубежом. По словам министра обороны республики, тех, кто откажется вернуться для службы в вооруженных силах, могут ждать санкции.

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      Александр Курбатов
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