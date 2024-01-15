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12:51, 15 января 2024Бывший СССР

В Баку прозвучал мощный взрыв

В Баку в мебельном цехе прозвучал взрыв, на место прибыли 15 бригад скорой

Кадр: РИА Новости

В Баку в цехе по производству мебели прозвучал мощный взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондента передает РИА Новости.

Информацию о взрыве и пожаре в цехе на улице Абая Кунанбаева подтвердили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана. На место происшествия прибыли 15 бригад скорой помощи. Отмечается, что азербайджанские СМИ также сообщают о жертвах.

В ноябре прошлого года сообщалось о пожаре на территории рынка строительных материалов на проспекте Зии Буниятова в Баку. Как уточняли в противопожарной службе, в результате возгорания огонь распространился на площадь свыше четырех тысяч квадратных метров.

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      Георгий Нестеров
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