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17:59, 15 января 2024Экономика

В Европе предложили вернуть пошлины на украинские товары

Страны-соседи Украины призвали ЕК вернуть пошлины на украинские товары

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министры сельского хозяйства стран-соседей Украины направили совместное письмо в Еврокомиссию (ЕК) с призывом вернуть пошлины на ввоз в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Об этом со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя пишет РИА Новости.

По словам главы венгерского ведомства, Брюсселю необходимо найти решение и помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал. «Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию», — предложил Надь.

Глава Минсельхоза Венгрии объяснил, что фермеры ЕС понесли значительные потери после отмены общеевропейских квот и пошлин на импорт продукции с Украины. Он также добавил, что европейские аграрии должны быть защищены от «украинских демпинговых товаров и сельхозпродукции во многих случаях сомнительного качества». В заявлении Надь не указал, какие именно государства подписали обращение в ЕК.

Ранее шесть фермерских профсоюзов призвали Европейский союз ограничить импорт украинской агропродукции. По их мнению, такая мера необходима, чтобы не ставить под угрозу «выживание» европейских производителей. «Мы опасаемся, что, если этот механизм будет сохранен в его нынешнем виде, без адаптации, выживание производителей ЕС может быть поставлено под вопрос», — заявили аграрии.

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