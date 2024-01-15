В Германии начали подготовку к войне с Россией

Bild: Минобороны Германии готовится к нападению России после разгрома ВСУ

Минобороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной, сообщает Bild.

По данным издания, бундесвер прогнозирует эскалацию между Россией и НАТО уже через несколько недель. Предполагается, что весной российские войска начнут масштабное наступление на Украине и разгромят противника, столкнувшегося с нехваткой помощи от Запада.

После победы, как рассчитывает немецкое министерство обороны, произойдут этнические столкновения в Прибалтике, на фоне этого российские войска перебросят в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор. НАТО, в свою очередь, примет решение «о мерах для надежного сдерживания» и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, говорится в материале.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что конфликт на Украине демонстрирует, что Германия должна делать больше ради собственной защиты.