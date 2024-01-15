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17:00, 15 января 2024Мир

В Германии отказались комментировать сценарий возможной войны с Россией

Минобороны ФРГ не подтвердило информацию Bild о сценариях конфликта с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министерство обороны Германии не подтвердило информацию Bild, но заявило, что рассматривает угрозы конфликта со стороны России. Об этом в ходе пресс-конференции правительства ФРГ заявил представитель министерства обороны Митко Мюллер, сообщает Merkur.

Мюллер прокомментировал информацию издания Bild о разработке бундесвером сценариев возможной войны с Россией в Прибалтике.

«Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать эти сообщения. Разумеется, мы занимаемся вызовами в сфере безопасности, к которым относится и угроза со стороны России», — заявил представитель Минобороны ФРГ, комментировать подробнее он отказался. При этом он подчеркнул, что военные рассматривают различные сценарии, даже если они крайне маловероятны, и используют их в ходе учений.

Вечером 14 января издание Bild заявило о разработке немецкими военными сценариев возможного конфликта с Россией со ссылкой на секретный документ бундесвера. Согласно сценарию немецкого Минобороны, открытое военное противостояние между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года.

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      Юрий Леонов
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