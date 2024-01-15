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15:08, 15 января 2024Россия

В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

Депутат Милонов призвал запретить в России проведение мужской стерилизации
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал запретить проведение мужской стерилизации (вазэктомии) в России. По мнению парламентария, таким образом удастся комплексно решить демографическую проблему в стране. Соответствующее обращение политик направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, с содержанием которого ознакомились в RT.

В нем Милонов заострил внимание не только на одной этой процедуре. Он также предложил рассмотреть возможность проведения добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям.

По мнению депутата, сейчас стерилизация стала восприниматься как один из методов контрацепции.

«В нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, однако нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твердых медицинских показаний к такой операции», — указал в обращении Милонов.

Ранее сообщалось, что парламентарий выступил с призывом публично наказывать за доносы на российские семьи.

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      Анна Щербакова
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