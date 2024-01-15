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08:34, 15 января 2024Бывший СССР

В Казахстане заявили о завершении расследования по делу племянника Назарбаева

В Казахстане завершили расследование по делу племянника Назарбаева Абиша
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Расследование по уголовному делу бывшего первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника первого президента Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Об этом сообщил начальник Службы досудебного расследования Генпрокуратуры республики Ризабек Ожаров, передает агентство Kazinform.

Как он уточнил, Абиша подозревают в превышения власти и должностных полномочий, что повлекло тяжкие последствия. Ожаров добавил, что была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По его словам, племянник Назарбаева находится в Казахстане.

Кроме того, отмечается, что в уголовном деле есть информация, составляющая гостайну. Начальник ведомства подчеркнул, что данные досудебного расследования не могут разглашаться.

Ранее депутаты признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», который касается привилегий и полномочий Назарбаева. Как утверждал депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, необходимо исключить механизмы, способствующие «узурпации власти отдельной личностью» во время политической трансформации страны.

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      Кристина Есикова
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