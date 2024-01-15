В Кремле ответили на вопрос о якобы сбитом ВСУ российском самолете

Песков: у Кремля нет информации о якобы сбитых ВСУ российских самолетах

У Кремля нет информации о якобы сбитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских самолетах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя президента, за подобной информацией следует обращаться к профильному ведомству — Министерству обороны России.

«Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — переадресовал вопрос журналистов Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.