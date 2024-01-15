В Кремле выразили надежду на скорый визит Путина в КНДР

Песков: Москва надеется, что визит Путина в КНДР состоится в обозримом будущем

Москва надеется, что визит президента России Владимира Путина в КНДР состоится в обозримом будущем. Надежду на скорую поездку российского лидера в Северную Корею выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что у Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом, и мы надеемся, что такой визит состоится, президент России посетит КНДР в обозримом будущем», — констатировал он.

По словам представителя Кремля, сроки такого визита будут дополнительно согласовываться с Пхеньяном по дипломатическим каналам.

Ранее Песков отказался комментировать сценарии возможной войны с НАТО. Он подчеркнул, что немецкое издание Bild, опубликовавшее материал о сценариях возможной конфронтации, не гнушается публикацией различных уток.