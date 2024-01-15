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17:15, 15 января 2024Мир

В МИД Испании заявили о застое в ситуации на Украине

Глава МИД Испании Альбарес: ситуация на Украине застопорилась

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ситуация на Украине вошла в стадию застоя. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Альбарес, сообщает El Periodico.

«Ситуация на Украине, кажется, застопорилась», — констатировал министр.

Он также подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, пока не восстановится мир в рамках Устава ООН. «А это значит восстановить свой суверенитет и территориальную целостность», — уточнил он.

Ранее министерство обороны королевства заявило, что вооруженные силы Испании обучили около 3,5 тысячи украинских военных. Отмечается, что 89 украинских солдат также были переведены на территорию страны для лечения.

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      Дарья Балацкая
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