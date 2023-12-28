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14:32, 28 декабря 2023Мир

Вооруженные силы Испании обучили тысячи украинских военных

Минобороны Испании: около 3,5 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Испании обучили около 3,5 тысячи украинских военных. Об этом стало известно из пресс-релиза Минобороны королевства, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«В настоящее время в испанских вооруженных силах насчитывается более 3,5 тысячи украинских солдат, прошедших подготовку в Испании. Их обучение направляется и координируется Координационным центром подготовки в Толедо (TTCC) посредством различных учебных модулей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Мадрид осуществил 86 перевозок всех видов материалов, включая 55 бронетранспортеров, 10 боевых танков «Леопард», гражданские и военные машины скорой помощи, 10 военных грузовиков, различные боеприпасы, а также развернутый полевой госпиталь.

Как уточняет ведомство, 89 украинских солдат также были переведены на территорию Испании для лечения. Кроме того, королевство провело обучение 10 украинских физиотерапевтов и врачей.

Ранее в Министерстве обороны Франции заверили, что страна планирует начать обучать украинских пилотов истребителей в начале следующего года. Уточняется, что после начальной подготовки во Франции украинские военные продолжат курс обучения полетам на истребителях.

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      Дарья Балацкая
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