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15:44, 15 января 2024Россия

В Минобороны назвали цель деятельности американских биолабораторий

Кириллов: американские военные биологи стремятся создать управляемые эпидемии

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Американские военные биологи стремятся создать искусственно управляемые эпидемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которого цитирует РИА Новости.

Согласно озвученному Кирилловым прогнозу, предполагается ухудшение эпидемиологической обстановки. В частности, могут быть сформированы искусственные очаги заболеваний и неконтролируемое расширение ареала переносчиков, отметил он.

В качестве примера начальник войск РХБЗ привел увеличение в Европе популяций некоторых видов комаров, являющихся переносчиками опасных заболеваний.

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      Алан Босиков
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