В Минобороны назвали цель деятельности американских биолабораторий

Кириллов: американские военные биологи стремятся создать управляемые эпидемии

Американские военные биологи стремятся создать искусственно управляемые эпидемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которого цитирует РИА Новости.

Согласно озвученному Кирилловым прогнозу, предполагается ухудшение эпидемиологической обстановки. В частности, могут быть сформированы искусственные очаги заболеваний и неконтролируемое расширение ареала переносчиков, отметил он.

В качестве примера начальник войск РХБЗ привел увеличение в Европе популяций некоторых видов комаров, являющихся переносчиками опасных заболеваний.