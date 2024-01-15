В Петербурге молодые люди вырвали волосы кондукторше за просьбу оплатить проезд

«Фонтанка»: в Петербурге трое молодых людей вырвали волосы кондукторше трамвая

В Санкт-Петербурге трое молодых людей избили и вырвали волосы кондукторше 49-го трамвая за просьбу оплатить проезд. Об этом стало известно «Фонтанке».

Пострадавшая 59-летняя женщина пояснила, что на нее напали двое парней и девушка. Сотрудница «Горэлектротранса» отметила, что выполняла свои должностные обязанности и обратилась к компании из-за неоплаченной поездки.

К месту происшествия — остановке «Дунайский проспект» — прибыли сотрудники полиции.

«Молодые люди были на улице, но в зоне видимости. Я показала, где они. Очень странно, что сотрудники полиции не могли их задержать. Они просто шли вдоль дороги», — поделилась кондукторша.

В день инцидента она продолжила работать. а уже после смены написала заявление в правоохранительные органы и сняла побои. По словам жительницы Петербурга, врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области, алопецию теменной области — женщина призналась, что молодые люди вырвали ей волосы. Сейчас ей дали больничный.

«Фонтанка» направила запрос по ситуации в пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс». Ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что в Северске Томской области мужчины избили водителя маршрутки, который отказался пускать их с пивом в салон.