В Петербурге напали на главу штаба желающего участвовать в выборах Надеждина

Политик Надеждин заявил о нападении на главу штаба в Санкт-Петербурге

Желающий участвовать в выборах президента России политик Борис Надеждин заявил о нападении на Дарью Хейкинен — главу штаба в Санкт-Петербурге. Подробный комментарий о происшествии он привел в Telegram-канале.

По его данным, пострадавшую два с половиной года преследовал некий мужчина. Накануне вечером перед закрытием штаба он напал на девушку: преградил проход, начал оскорблять Хейкинен и выкрикивать угрозы, а также распылил газовый баллончик.

Надеждин объявил, что его штаб обратился в полицию. На момент нападения соратникам политика удалось собрать 9 тысяч подписей — из 100 тысяч необходимых для его регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Бориса Надеждина выдвинула кандидатом в президенты партия «Гражданская инициатива». Бывший депутат Госдумы выступил за возвращение домой мобилизованных участников спецоперации.

11 января руководитель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что в избирательной кампании на должность президента России на данном этапе участвуют 11 человек.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта.