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11:16, 11 января 2024Россия

В ЦИК назвали число кандидатов в президенты России

Памфилова: в избирательной кампании на должность президента участвуют 11 человек

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В избирательной кампании на должность президента России на данном этапе участвуют 11 человек. Число кандидатов назвала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, трансляция которого ведется на сайте федерального органа.

Она уточнила, что восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое — самовыдвиженцы.

По словам Памфиловой, на данном этапе полноценно зарегистрированы три кандидата в президенты: вице-спикер Госдумы от партии «Новые Люди» Владислав Даванков, депутат от КПРФ Николай Харитонов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя большое число кандидатов на выдвижение в президенты, заявил, что оно не вызывает удивления, так как россияне пользуются своим конституционным правом. При этом представитель Кремля отметил, что амбиции некоторых из них являются нереализуемыми.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Согласно последним данным ЦИК, всего свои кандидатуры выдвинули 33 человека. Первым документы для участия в голосовании подал действующий глава государства Владимир Путин. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

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