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11:19, 15 января 2024Мир

В Польше рассказали о круглосуточном производстве тротила для Украины

Rzeczpospolita: оружейные заводы Польши нарастили производство для нужд Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оружейные заводы Польши максимально нарастили производство для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Польские оружейные заводы увеличивают свои производственные мощности на фоне поставок Украине. Например, концерн Huta Stalowa Wola, делающий самоходные гаубицы Krab, поставил задачу удвоить производство за два года.

«Сегодня мы делаем тротил в три смены, 24 часа в сутки», — рассказал президент компании Nitro-Chem Доминик Савицкий. Он отметил, что начало конфликта в Украине и резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще увеличить производство тротила до максимального уровня.

Как отмечается, даже недавно модернизированные предприятия вынуждены увеличить свои производственные мощности, поскольку их возможности больше не отвечают спросу. Ситуацию планируется исправить благодаря инвестициям и технологической модернизации, в частности, закупкой станков с ЧПУ.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна планирует резко нарастить производство боеприпасов для Украины. Он отметил, что в настоящее время во всех странах Европы не хватает боеприпасов, и указал на небольшие объемы производства артиллерийских снарядов польскими заводами.

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      Юрий Леонов
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