Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 15 января 2024Россия

В России младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в больницу

В Омске 11-месячный ребенок опрокинул чайник с кипятком и попал в больницу

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Омске младенец опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Младенец обварился кипятком из-за невнимательности родителей. 11-месячного жителя России госпитализировали с термическим ожогом второй степени. Иных подробностей случившегося в сообщении не приводится.

В связи с происшествием в полиции города напомнили о необходимости следить за детьми.

Ранее в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. Как утверждает мать мальчика, это произошло во время подмывания. По словам женщины, после случившегося ее сыну было трудно ходить. Мальчика госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине похоронили одного из самых опытных военных летчиков. Генерал обучал пилотов для ВСУ

      В Москве подорожает один тип жилья

      В Киеве признали основными целями России на Украине инфраструктурные объекты

      Во Франции заявили о неэффективности помощи Запада Украине

      В Абхазии опровергли слухи о продаже дачи Сталина

      Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели

      В России резко выросло производство одного вида алкоголя

      ООН обратилась к донорам для помощи Украине

      Госдума одобрила введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы

      Москвичам предрекли оттепель в крещенскую ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости