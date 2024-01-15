Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 15 января 2024Россия

В России почтовый самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Якутии почтовый самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В городе Мирном Республики Саха (Якутия) самолет с надписью «Почта России» на фюзеляже выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.

По словам представителям Росавиации, самолет Ту-204 перевозчика «Авиастар-ТУ» выехал за пределы ВПП и остановился на концевой полосе безопасности.

Борт выполнял коммерческий рейс из Москвы, на его борту находились пять человек. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко. По предварительным данным, самолет также не получил повреждений.

Ранее в Архангельске самолет Як-42 при посадке выкатился за пределы ВПП. В Следственном комитете уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Американская делегация обсудит отношения с Тайванем после выборов

      Назван срок службы газовой плиты

      Китай отказался бороться с хуситами в Красном море даже при риске для торговли

      Раскрыты характеристики новых пассажирских самолетов Ту-214

      Бастрыкин рассказал о террористических преступлениях в условиях СВО

      В России почтовый самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

      Перечислены устаревшие модели обуви

      На Украине нашли способ привлечь внимание «рассеянного» мира

      Найден способ для Киева получить $300 млрд без конфискации российских активов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости