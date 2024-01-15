В России почтовый самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Якутии почтовый самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В городе Мирном Республики Саха (Якутия) самолет с надписью «Почта России» на фюзеляже выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.

По словам представителям Росавиации, самолет Ту-204 перевозчика «Авиастар-ТУ» выехал за пределы ВПП и остановился на концевой полосе безопасности.

Борт выполнял коммерческий рейс из Москвы, на его борту находились пять человек. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко. По предварительным данным, самолет также не получил повреждений.

Ранее в Архангельске самолет Як-42 при посадке выкатился за пределы ВПП. В Следственном комитете уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.