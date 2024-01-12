Российский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Як-42 выкатился за пределы ВПП при посадке в Архангельске

Самолет Як-42, летевший из Ненецкого округа в Архангельск, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее в Норильске Красноярского края пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В декабре 2023 года пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку в Якутии. Причиной посадки вне полосы, предположительно, стала ошибка пилотов.