В России пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Норильске Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВВП
В Норильске Красноярского края пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об это сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Воздушное судно выполняло рейс Красноярск—Норильск, оно выкатилось за пределы полосы в международном аэропорту Норильск после посадки. На борту Boeing находились 169 пассажиров.
«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки», — сообщили в прокуратуре. Там добавили, что ведомство организовало проверку после авиационного происшествия.