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07:11, 9 января 2024Россия

В России пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Норильске Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВВП

Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

В Норильске Красноярского края пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об это сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Воздушное судно выполняло рейс Красноярск—Норильск, оно выкатилось за пределы полосы в международном аэропорту Норильск после посадки. На борту Boeing находились 169 пассажиров.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки», — сообщили в прокуратуре. Там добавили, что ведомство организовало проверку после авиационного происшествия.

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      Анастасия Шейкина
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