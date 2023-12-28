В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

В Якутии полувековой Ан-24 с 30 пассажирами произвел посадку на замерзшую реку

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку в Якутии. Причиной посадки вне полосы, предположительно, стала ошибка пилотов. «Лента.ру» собрала все, что известно о произошедшем на данный момент.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту, но сел на реку Колыма

Нештатная ситуация произошла утром в четверг, 28 декабря. Известно, что лайнер российского перевозчика выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск.

Во время приземления в поселке Зырянка воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы вправо и село на песчаную косу реки Колыма.

По данным Росавиации, на борту находились 30 пассажиров, в том числе два ребенка, а также четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Людей эвакуировали и доставили в здание аэропорта в 4:30 (по московскому времени).

Причиной посадки на реку могла стать ошибка пилотов

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что на место происшествия прибудут комиссия якутского управления Росавиации, следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ, а также руководство авиакомпании.

Росавиация расценивает произошедшее как серьезный инцидент и будет проводить проверку с комиссией

Предварительно, пассажирский лайнер мог приземлиться за пределами взлетно-посадочной полосы из-за ошибки пилотов. «Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по указанному факту и координация деятельности правоохранительных органов», — уточняется в публикации.

В свою очередь, пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что ведомство классифицирует произошедшее как серьезный авиационный инцидент. Он уточнил, что, по предварительной оценке, самолет не получил повреждений, решение о его буксировке примут позже. При этом аэропорт Зырянки продолжает работать в штатном режиме.

Ан-24 летал больше 50 лет

Выяснилось, что Ан-24 поступил в эксплуатацию более 50 лет назад. Свой первый полет воздушное судно совершило в 1971 году и с того момента принадлежало по меньшей мере четырем авиакомпаниям.

В 2011 году самолетом пользовался перевозчик UTair Express, в 2015-м он летал под брендом «КрасАвиа». В 2016 году лайнер перешел к «ИрАэро», а с 2018-го борт принадлежит «Полярным авиалиниям».