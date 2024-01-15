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12:01, 15 января 2024Экономика

В России резко выросло производство одного вида алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: производство коньяка в России выросло на 35 % за год

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарные объемы производства коньяка в России выросли на 35 процентов и достигли уровня в 8,761 миллиона декалитров (дал). О резком увеличении сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

При этом, согласно данным ведомства, за 12 месяцев общее производство алкогольных напитков в стране (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), напротив, снизилось на 3,6 процента и упало до уровня в 191,669 миллиона дал.

В частности, за этот период времени производство водки сократилось на 0,1 процента (до 29,991 миллиона дал), шампанских и игристых вин — на 23,2 процента (до 14,124 миллиона дал), а ликерных вин — на 32,1 процента (867,918 тысячи дал). В то же время суммарные объемы производства слабоалкогольной продукции в России, напротив, выросли на 8,3 процента и достигли уровня в 22,332 миллиона дал, заключили в ведомстве.

В первой половине ноября газета «Известия» со ссылкой на письмо Росалкогольтабакконтроля в адрес заместителя министра финансов Алексея Сазанова сообщила о дефиците коньячного дистиллята. На этом фоне ведомство предложило упростить ввоз этого сырья из Грузии, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства, такие как Армения или Казахстан.

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      Анатолий Акулов
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