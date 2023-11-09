В России стало не хватать сырья для производства коньяка

В России захотели упростить ввоз коньячного дистиллята из-за нехватки сырья

В России захотели упростить ввоз коньячного дистиллята из Грузии. Об этом со ссылкой на письмо Росалкогольтабакконтроля в адрес замминистра финансов Алексея Сазановасообщает газета «Известия».

На сегодняшний день более 70 процентов дистиллята для производства напитка импортируется в Россию, и сырья стало не хватать. Грузинский импорт проходит более жесткий контроль: ФТС оформляет каждую партию поставляемых коньячных дистиллятов только после лабораторных исследований и проверки со стороны Роспотребнадзора. Из-за ужесточения контроля грузинское сырье стало попадать в Россию под видом продукции из Армении и Казахстана

«Доставка коньячного дистиллята, минуя посреднические логистические и финансовые затраты через транзитные государства (такие, как Армения), напрямую от производителя из Грузии, экономически выгоднее для получателя», — отмечают представители Росалкогольтабакконтроля.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, с качеством армянской продукции, которая поставлялась в последнее время в Россию, наметились «очень большие проблемы». Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил вопросы к товару из Армении тем, что страна не выращивает столько винограда, сколько производит алкоголя.

С начала 2023 года в России стали производить меньше алкоголя. Суммарные объемы выпуска водки сократились на 5,7 процента. Показатель упал до 63,2 миллиона дал. За это время объемы производства коньяка в годовом выражении снизились на 4,9 процента до 6,8 миллиона дал. При этом выпуск слабоалкогольной продукции в январе-октябре увеличились на 16,4 процента и достигли уровня в 17,8 миллиона дал.