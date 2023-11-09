В России упало производство водки

Росалкогольтабакконтроль: производство водки в России снизилось на 5,7 %

По итогам января-октября суммарные объемы производства водки в России сократились на 5,7 процента в сравнении с тем же периодом 2022 года. Показатель упал до 63,2 миллиона дал, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Росалкогольтабакконтроля.

За это время объемы производства коньяка в стране в годовом выражении снизились на 4,9 процента до 6,8 миллиона дал. В целом выпуск алкогольной продукции за первые десять месяцев 2023 года упал на 4,3 процента к уровню того же периода 2022-го и составил 151,95 миллиона дал.

Производство спиртных напитков с крепостью выше девяти процентов сократилось на 4,1 процента до 87,9 миллиона дал, виноградного вина — на 8,2 процента до 24,8 миллиона дал, игристых вин — на 8,1 процента до 10,8 миллиона дал, а ликерных вин — на 19,7 процента до 684 тысяч дал. При этом объемы выпуска слабоалкогольной продукции в январе-октябре, напротив, выросли на 16,4 процента и достигли уровня в 17,8 миллиона дал.

Ранее россиян предупредили о подорожании пива, медовухи, сидра и пуаре из-за инициативы Госдумы ввести минимальные розничные цены на эти виды алкогольной продукции по аналогии со схемой контроля стоимости водки и коньяка. Представители отрасли заявили, что рост цен может затронуть напитки экономсегмента. В Комитете по экономической политике объяснили необходимость нововведений заботой о жизни и здоровье граждан, борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, поддержкой конкуренции и поступлением дополнительных доходов в бюджет.