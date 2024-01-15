В России собрались продлить льготы владельцам электромобилей

«Ъ»: в России могут продлить льготы на проезд электромобилей по платным трассам

Минэкономразвития, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность продления проводившегося в России с 1 марта по 31 декабря 2023 года эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, пишет «Коммерсантъ».

По данным журналистов, чаще всего льготами, введенными в рамках правительственной программы, согласно которой к 2030 году не менее 10 процентов всех машин, производимых в стране должны быть электрическими, пока пользуются владельцы Tesla и других машин зарубежного производства.

В прошлом году право бесплатного проезда по правилам, которые собрались продлить, использовалось более 300 тысяч раз, причем наиболее востребованными оказались участки М-11 Москва—Солнечногорск и обход Одинцово. Как указывают источники издания, то, что основными получателями льгот оказались владельцы дорогих зарубежных электрокаров, подтверждается максимальным их использованием при поездках в направлении престижных коттеджных поселков.

«Выходит, мы спонсируем людей, которые и так себя неплохо чувствуют, а те, кто не может поменять старую "Калину" на новую "Гранту", остаются за бортом. Это не слишком справедливо», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Представители автозовода «Москвич» в свою очередь призвали предоставить льготу и юрлицам, что по их мнению может привлечь крупные компании к покупке электромобилей в служебный автопарк.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи подержанных электроавтомобилей. Так, в третьем квартале 2023 года они подскочили на 115,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наиболее популярной моделью в этот период стала Nissan Leaf, на которую пришлась почти пятая часть всех покупок.