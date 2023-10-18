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11:25, 18 октября 2023Среда обитания

Россияне бросились покупать подержанные электромобили

В III квартале 2023 года продажи электрокаров с пробегом выросли на 115,7 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам III квартала 2023 года продажи электромобилей с пробегом в России подскочили на 115,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты «Авито Авто».

По данным специалистов, в июле-сентябре этого года электрокары с пробегом в стране покупали на 28,3 процента чаще, чем с апреля по июнь. При этом среднюю стоимость такой машины в III квартале они оценили в 4,4 миллиона рублей.

Что касается самых популярных моделей электрокаров с пробегом, то чаще всего в период с июля по сентябрь текущего года россияне покупали Nissan Leaf — на этот электромобиль пришлось 18,4 процента от всех продаж подержанных электромобилей. Его средняя цена составила 750 тысяч рублей. На втором месте в списке оказался Zeekr 1 со средней стоимостью семь миллионов рублей и долей продаж в 13,7 процента от общего числа. Замкнул тройку лидеров Tesla Model 3, доля продаж которого в III квартале составила 4,9 процента. Средняя стоимость такого электромобиля с пробегом — 3,75 миллиона рублей.

На четвертое место попали электрокары Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, которые в период с июля по сентябрь покупали в 3,3 процента случаев. Их средняя цена составила 3,8 миллиона и 5,9 миллиона рублей соответственно. В пятерку также вошел китайский кроссовер Avatr 11 со средней стоимостью 6,98 миллиона рублей и долей продаж в 2,8 процента от общего числа.

В сентябре стало известно, что Минпромторг захотел увеличить дисконт на электромобили для россиян, приобретающих такие машины с использованием льготного автокредитования.

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    Полина Кислицына
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