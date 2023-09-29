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16:42, 29 сентября 2023Среда обитания

Скидку на электромобили захотели увеличить для некоторых россиян

Минпромторг: скидка на электрокары по льготным кредитам может вырасти до 35 %

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Минпромторг захотел увеличить скидку на электромобили для россиян, приобретающих такие машины с использованием льготного автокредитования. Проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Дисконт предлагают повысить с текущих 25 процентов до 35 процентов с 1 октября. Сумма скидки при этом не может быть больше 925 тысяч рублей, пояснили в Минпромторге. Помимо этого, проект постановления подразумевает установку с 2024 года бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Однако размер этого лимита ведомство не уточняет.

Сейчас по программе льготного автокредитования россияне могут купить электромобили отечественных брендов «Москвич» и Evolute.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) призвали уподобить российские электрокары троллейбусам. Слабый интерес россиян к электромобилям, по мнению правозащитников, вызван ненадежностью этого вида транспорта. Зато, нарастив пробег отечественных электрокаров до срока службы стандартного троллейбуса, можно завоевать популярность у обычного потребителя.

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    Нина Ташевская
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