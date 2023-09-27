Российские электромобили призвали уподобить троллейбусам

Глава СПЧ Фадеев призвал уподобить российские электромобили троллейбусам

В Совете по правам человека (СПЧ) призвали уподобить российские электрические автомобили троллейбусам. Так глава организации Валерий Фадеев в ходе Глобального финансового форума ECUMENE 2023 пообещал поднять продажи электрокаров в стране. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.

Слабый интерес россиян к электромобилям, по мнению правозащитника, вызван ненадежностью этого вида транспорта. Зато, нарастив пробег отечественных электрокаров до срока службы стандартного троллейбуса, можно завоевать популярность у обычного потребителя, считает Фадеев. «Уж если мы переходим к новым технологиям, то, может, пора создать электромобиль, который будет в состоянии проехать хотя бы 600 тысяч километров?» — резюмировал он.

По словам Фадеева, обеспечить такие изменения в автопроизводстве без политических решений невозможно: производители не рискуют вкладываться в низкорентабельную отрасль, а покупатели не мотивированы менять привычки. Но российская автопромышленность, усовершенствовав технологии производства электрокаров, задаст мировой тренд, заявил глава СПЧ.

Ранее в сентябре электромобили обогнали дизельные авто по популярности в Евросоюзе, заняв третье место на рынке. Лидерские позиции оставили за собой машины с бензиновым двигателем и гибриды. С начала года всего было зарегистрировано 985 тысяч электрокаров. Их продажи по всему Евросоюзу, за исключением Мальты, в среднем выросли на 118 процентов.