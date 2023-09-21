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19:08, 21 сентября 2023Среда обитания

Электромобили обогнали дизельные авто по популярности в Европе

ACEA: электрокар стал третьим по популярности среди автолюбителей в Евросоюзе

Фото: Phil Noble / Reuters

Электромобили обогнали дизельные авто по популярности в Евросоюзе, заняв третье место на рынке. Лидерские позиции оставили за собой машины с бензиновым двигателем и гибриды, сообщает Европейская ассоциация автомобильной промышленности (ACEA).

На учет в августе этого года в странах Евросоюза было поставлено 165 тысяч новых электромобилей. Их доля в общем количестве машин, зарегистрированных в этом месяце, впервые превысила 20 процентов, а с 2022 года выросла почти вдвое.

С начала года всего было зарегистрировано 985 тысяч электрокаров. Их продажи по всему Евросоюзу, за исключением Мальты, в среднем выросли на 118 процентов. В Бельгии рост продаж достиг 225 процентов, а в Германии, лидере по числу электрических автомобилей в ЕС, — на 171 процент, подсчитали в ACEA.

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Ранее стало известно о планах американской корпорации Tesla по выпуску двух недорогих электромобилей — для обычного использования и такси — стоимостью 25 тысяч долларов. Согласно биографии гендиректора компании Илона Маска, он наложил вето на разработку доступного электрокара, который сам обещал представить в начале 2020 года, однако сотрудники Tesla уговорили предпринимателя не отказываться от этой идеи.

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    Виктория Клабукова
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