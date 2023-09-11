Стало известно о создании дешевого электрокара Tesla

Axios: Маска уговорили создать автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов

Американская корпорация Tesla запланировала выход двух недорогих автомобилей — для обычного использования и такси. Об этом сообщает издание Axios.

Об этом журналистам медиа стало известно из биографии главы Tesla Илона Маска, которую выпустил американский писатель Уолтер Айзексон, в 2011 году представивший биографию Стива Джобса. Айзексон рассказал, как Маск наложил вето на разработку доступного электрокара, который сам обещал представить в начале 2020 года. Однако сотрудники Tesla уговорили предпринимателя не отказываться от этой идеи.

Как стало известно писателю, Маск «загорелся» созданием роботакси — недорогого электрокара без рулевого колеса и педалей, который был бы оснащен автопилотом. Предприниматель анонсировал выпуск такси в апреле 2022 года. В связи с этим миллиардер предполагал, что компания не сможет представить сразу два автомобиля стоимостью до 25 тысяч долларов — роботизированное такси и дешевый электромобиль.

Однако в августе 2022 года главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен убедил Маска, что концентрироваться на выпуске только одного роботакси неразумно. По словам инженера, власти могут не одобрить запуск подобного автомобиля без руля, из-за чего корпорацию может ожидать провал. Уолтер Айзексон рассказал, что подчиненным Маска удалось уговорить руководителя начать работу над двумя видами доступного транспорта и пообещать, что Tesla сможет развернуть выпуск обоих автомобилей на одной производственной линии.

«Франц фон Хольцхаузен убедил Маска, что для достижения амбициозных целей Tesla по годовому росту на 50 процентов необходим небольшой, недорогой автомобиль», — подчеркнул Айзексон. По словам биографа, прототипы обеих моделей имели дизайн, напоминающий внешний облик пикапа Tesla Cybertruck.

В начале сентября американский автопроизводитель Tesla представил обновленный электрокар Model 3. Новая версия электрического седана получила небольшой редизайн, обновленную подвеску и изменения в салоне.