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20:48, 1 сентября 2023Наука и техника

Tesla представила обновленный электромобиль Model 3

Новая Tesla Model 3 поступила в продажу в Европе и Китае

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американский автопроизводитель Tesla представил обновленный электрокар Model 3. Об этом сообщает издание Engadget.

Новая версия электрического седана получила небольшой редизайн: в частности, в компании рассказали об улучшенной аэродинамике автомобиля. Из-за этого в том числе увеличилась дальность хода — до 630 километров в зависимости от версии.

Также в компании рассказали, что внедрили более жесткий кузов и обновили настройку подвески, чтобы машина более эффективно справлялась с неровностями на дороге. Кроме того, новая Tesla Model 3 получила улучшенную шумоизоляцию, вентилируемые кресла, настраиваемую переднюю оптику. Автомобиль поступил в продажу в Европе и Китае, в США электрокар появится позже.

В заключение в Tesla отметили, что новая версия Model 3 оснащена улучшенной аудиосистемой, которая имеет до 17 динамиков. Также появились два новых цвета — «ультракрасный» и «стелс-серый».

Цены на автомобиль зависят от региона. Так, в Норвегии обновленная Model 3 стоит столько же, сколько старая версия. В Китае электромобиль оценили в 35 тысяч долларов, или примерно на 12 процентов дороже, чем предыдущая версия.

В середине августа американская компания Tesla начала продажи дешевых версий электрокаров Model S и X. Новые версии электромобилей оказались на 10 тысяч долларов дешевле, чем обычные модификации.

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    Андрей Ставицкий
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