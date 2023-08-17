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20:07, 17 августа 2023Наука и техника

Tesla снизила цены на дорогие электромобили

Tesla выпустила дешевые версии электромобилей Model S и X

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Американская компания Tesla начала продажи дешевых версий электрокаров Model S и X. Об этом сообщает издание CNET.

В корпорации выпустили электромобиль Model S, который оценили в 78 490 долларов (около 7,3 миллиона рублей). Также в продаже появился Model X, который стоит 88 490 долларов (около 8,3 миллиона рублей). Новые версии электромобилей оказались на 10 тысяч долларов дешевле, чем обычные модификации.

В обоих случаях автопроизводитель снизил запас хода электрокаров примерно на 80 миль, или 130 километров. Так, тяговая батарея Model S рассчитана на 515 километров, Model X — 433 километра. По словам журналистов, описанные модели являются самыми дорогими в линейке Tesla.

Опрошенные изданием специалисты отметили, что новые версии электромобилей фактически ничем не отличаются от старых. Однако в более дешевых электрокарах максимальная емкость батареи ограничена программной блокировкой. По словам автомобильного эксперта Антуана Гудвина, вероятно, владельцы машины смогут снять блокировку за дополнительную плату или в чрезвычайной ситуации по запросу в службу поддержки Tesla.

В конце августа группе немецких программистов удалось взломать электромобиль Tesla и разблокировать платные функции. Также энтузиастам удалось извлечь ключ шифрования, используемый для аутентификации электромобиля в сети Tesla.

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    Андрей Ставицкий
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