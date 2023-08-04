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20:55, 4 августа 2023Наука и техника

Tesla взломали и разблокировали платные функции

TechCrunch: хакеры взломали электрокар Tesla, разблокировав платные опции

Фото: Florence Lo / Reuters

Немецким программистам удалось взломать электромобиль Tesla и разблокировать платные функции. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По словам хакера Кристиана Верлинга, он вместе с двумя коллегами взломал электрокар, подключившись к процессору AMD, который управляет информационно-развлекательной системой в машине. Специалист объяснил, что для взлома нужно в определенное время создать скачок напряжения: «Если мы сделаем это в нужный момент, мы сможем обманом заставить процессор пропустить наш код».

С помощью взлома, который журналисты назвали «джейлбрейком для Tesla», можно активировать платные функции — в том числе недоступные в ряде регионов. Специалисты объяснили, что можно включить функцию автопилота или подогрев сидений: «В том случае, если вы не хотите платить 300 долларов за функцию подогрева».

Также энтузиастам удалось извлечь ключ шифрования, используемый для аутентификации автомобиля в сети Tesla. В результате хакеры получили доступ к контактам, недавним встречами в календаре, журналу вызовов, списку мест, которые посещал владелец автомобиля, паролям Wi-Fi, токенам сеансов и прочей информации.

Исследователи пообещали, что расскажут о взломе подробнее на конференции Black Hat по кибербезопасности, которая пройдет в Лас-Вегасе с 5 по 10 августа. Журналисты издания обратились к Tesla за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце марта хакеры из компании Synacktiv также заявили, что им удалось взломать защиту автомобиля Tesla. Об уязвимости сообщили Tesla, которая должна провести проверку своих защитных систем и исправить проблему.

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    Андрей Ставицкий
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