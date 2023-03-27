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15:13, 27 марта 2023Наука и техника

Хакеры взломали защиту Tesla

Gizmodo: хакеры взломали защитную систему Tesla и Tesla Powerwall

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Энтузиастам удалось взломать защиту автомобиля Tesla. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Хакерам из компании Synacktiv удалось обойти защитную систему автомобилей Tesla на мероприятии Pwn2Own 2023. Инженеры взломали шлюз Tesla Gateway — общий интерфейс для управления системой энергопотребления автомобиля и литий-ионных аккумуляторов Tesla Powerwall.

Специалисты не взаимодействовали с настоящим электрокаром, однако, по словам жюри мероприятия, в реальной жизни им бы удалось разблокировать двери и капот машины. Взломавшие Tesla энтузиасты Pwn2Own были признаны победителями конкурса и получили в качестве премии автомобиль Tesla Model 3 и 350 000 долларов или около 27 миллионов рублей.

«Комбинированные и злонамеренно примененные взломы легко сделали бы автомобиль Tesla небезопасным для вождения», — отметили журналисты. По словам авторов, к счастью, «белые хакеры» были ограничены соревнованиями, организованными корпорациями. В материале говорится, что Tesla, судя по всему, проведет проверку своих защитных систем и исправит уязвимость.

В мае 2022 года специалисты исследовательской фирмы NCC Group описали способ атаки на устройства, поддерживающие спецификацию Bluetooth Low Energy. По словам экспертов, данный метод позволяет взламывать защиту различных устройств, в том числе электромобилей Tesla.

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Андрей Ставицкий
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