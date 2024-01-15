В России впервые за 10 лет выявили рост числа людей с алкогольной зависимостью

«Ъ»: в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью

В России впервые за 10 лет зафиксировали рост пациентов с выявленной алкогольной зависимостью, следует из данных сборника Росстата «Здравоохранение в России-2023», передает «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тысяч до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи снова заявили, что число людей с алкогольной зависимостью начало расти. Тогда они объявили, что таких граждан 54 200.

В 2010-м, по информации Росстата, было взято под диспансерное наблюдение 153 900 пациентов с установленным впервые диагнозом «алкогольная зависимость», а у 47 500 человек обнаружили алкогольный психоз. В 2015 году их выявили 103 600 (включая 30 000 с психозом), в 2019-м — 70 900(16 900 с психозом), в 2020-м — 54 900 (14 000 c психозом).

Опрошенные газетой эксперты объясняют откат в 2022-м целым рядом причин, среди них — пандемия, геополитическая напряженность, социально-экономические потрясения и распространение нехимических видов зависимости среди молодых россиян.

В свою очередь заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич пояснил, что данных Росстата недостаточно, чтобы делать вывод об изменении ситуации с диагностикой алкогольной зависимости. Он утверждает, что под наблюдение государства берутся не только пациенты с зависимостью, но и люди с так называемым пагубным употреблением, во втором случае — это «социальный диагноз». Цифры возрастают или уменьшаются, исходя из «социального заказа», пояснил специалист.

В декабре сообщалось, что цены на крепкие виды алкогольной продукции в России, включая водку, джин, виски и вино, вырастут в среднем на 7-10 процентов в 2024 году.