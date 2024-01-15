В России захотели ужесточить экосбор для продавцов шин

Минприроды захотело ужесточить экосбор для продавцов шин и упаковки из-за рубежа

В России захотели ужесточить экосбор для импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Об этом со ссылкой на проект постановления Минприроды сообщает газета «Ведомости».

Власти намерены собирать деньги с продавцов товаров, ввезенных из-за рубежа, еще до их выпуска в оборот на территории страны. Сейчас импортеры оплачивают сбор ретроспективно — по итогам прошедшего года. На размер экосбора влияют

средние затраты на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию изделия, а также на создание инфраструктуры для его переработки.

В качестве альтернативы импортерам предлагают самостоятельно утилизировать товар и отчитываться об этом в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) либо заключить соглашение с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой, и экосбор будет оплачивать она.

Согласно действующим правилам, изготовитель или импортер обязан утилизировать 30 процентов от массового объема реализации продукции за предыдущий отчетный период, а с начала 2024 года — от массового объема производства или импорта соответствующих товаров. По словам исполнительного директора ассоциации «Экошинсоюз» Сергея Подойникова, фирмы могут заплатить государству по 7109 рублей за тонну утилизируемого товара, организовать переработку самостоятельно или заказать ее в профильной организации.

Как отметил представитель Росприроднадзора, новые правила взимания экосбора не повлияют на добросовестных импортеров. Сложнее станет работать тем, кто использовал серые схемы и уклонялся от уплаты экосбора, так как без оформления документов, подтверждающих факт утилизации или уплаты сбора, выпуск продукции таможенным органом для потребления на территории страны будет невозможен. отметил он. Эксперимент может выравнять условия конкуренции и повысить собираемость экосбора, добавили в Минпромторге.

Ранее Минприроды решило создать реестр компаний-утилизаторов отходов, который позволит вывести недобросовестных игроков из тени и поможет отслеживать объемы утилизируемого мусора. Нововведение начнет действовать с января 2024 года. В реестр внесут компании, которые предоставят достоверную информацию об оборудовании для утилизации мусора и его производственной мощности. Производителей и импортеров обяжут заключать договоры с утилизаторами из реестра, создавать собственные мощности либо уплачивать экосбор.