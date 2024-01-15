В российском регионе затопило шахту из-за прорыва грунтовых вод

МЧС: в Коми затопило шахту из-за прорыва грунтовых вод, пропал один горняк

В Воркуте в Республике Коми частично затопило шахту «Заполярная» из-за прорыва грунтовых вод. В результате происшествия пропал один горняк. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что на место незамедлительно выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медики.

«Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека», — пояснили в МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, из-за инцидента пострадал человек. Других подробностей о случившемся не поступало.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор приостановил добычу на крупнейшей в России шахте «Распадская».

Отмечалось, что там получил травму работник, а также возникли проблемы с эксплуатацией кабельной продукции механизированного комплекса. Сроки возобновления работы на «Распадской» не раскрывались.