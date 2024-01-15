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08:00, 15 января 2024Интернет и СМИ

В сети обнаружили газету с объявлением о продаже людей

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Whoever_Mesa обнаружил фото газетного объявления, в котором предлагалось купить вьетнамскую девушку. Сообщение о продаже людей озадачило комментаторов.

Пользователь опубликовал фото листа вьетнамской газеты с объявлением. «Купите жену из Вьетнама всего за шесть тысяч долларов. Гарантированно девственница, гарантированно будет доставлена за 90 дней. Никаких дополнительных трат. Если она сбежит в течение года, то вы получите другую бесплатно», — говорилось в сообщении.

В комментариях пользователи удивились объявлению. «Разве торговля людьми в наши дни не является незаконной? Потому что это очень похоже на торговлю людьми», — написал один из них.

Другой комментатор рассказал, что несколько раз сталкивался с мужчинами, которые взяли себе «невесту по почте». Это женщины, которые хотят найти мужа и публикуют свою анкету на специальном сайте. Мужчины, как правило, платят за то, чтобы с ними познакомиться. По его мнению, мужчины, которые нашли женщин таким способом, являются причастными к торговле людьми.

Ранее пользователь Reddit опубликовал на портале необычное объявление в туалете, удивившее пользователей сети. В нем посетителей просили не вставать ногами на унитаз, чтобы избежать травм.

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      Мария Большакова
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