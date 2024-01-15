Власти пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

Хуснуллин: модернизация ЖКХ наберет такие же высокие темпы, как строительство

Модернизацию сферы ЖКХ в России собираются ускорить до темпов, сравнимых с развитием строительства жилья. Направить фокус на эту отрасль пообещал местным органам власти вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости.

«Как мы "разгоняли" программу строительства жилья, мы также планируем в ближайшие годы активно заниматься коммуналкой», — заявил зампред правительства.

Хуснуллин отметил, что деньги на эти цели в стране есть. «Со следующего года у нас каждый год по 150 миллиардов рублей будут капитальные гранты, чтобы, используя часть внебюджетных вложений и часть грантов, мы могли собирать тему возвратных инвестиций», — пояснил вице-премьер.

Кроме того, зампред правительства обратил внимание на проблему собираемости платежей за коммунальные услуги, которые являются одним из источников финансирования отрасли ЖКХ. По его оценкам, дебиторская задолженность достигает триллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал не сокращать траты на модернизацию ЖКХ. Глава государства добавил, что в 2024 году на обновление этой сферы будет выделено 12 миллиардов рублей.

